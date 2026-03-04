MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Centralização dos fundos comunitários é “um retrocesso” alerta o PS Madeira

    Centralização dos fundos comunitários é “um retrocesso” alerta o PS Madeira
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
04 Março 2026
18:28

A presidente do PS Madeira alertou hoje “para as consequências da centralização da gestão dos fundos comunitários, conforme pretende a Comissão Europeia já a partir do próximo quadro financeiro plurianual”.

Célia Pessegueiro abordou o assunto a pretexto de uma visita ao Porto Moniz, dos deputados do PS que integram a Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República.

A líder socialista, citada num comunicado, considera que, no ano em que se comemoram os 50 anos da Autonomia e os 40 anos da adesão à União Europeia, “é incompreensível este retrocesso na gestão dos fundos comunitários”.

“Aquilo que a União Europeia se prepara para fazer, pelos vistos com a concordância do Governo português, que é da mesma cor política do Governo Regional, é a centralização da gestão dos fundos, o que, para as Regiões Autónomas, neste caso a Madeira, é um retrocesso completo em relação àquilo que aconteceu até hoje”, afirma Célia Pessegueiro.

A presidente do PS Madeira diz que não só não se percebe esta “inversão” naquilo que diz respeito à política da União Europeia, como também não se compreende a “total ausência de reação” por parte do Governo Regional, o qual, em relação a várias matérias, apenas tem vindo a reagir “após o prejuízo”.

“Até agora, não se nota da parte de Miguel Albuquerque qualquer esforço no sentido de fazer valer junto do Governo nacional, que é da mesma cor política, esta vontade de não haver esta centralização e de manter nas Regiões Autónomas a gestão dos fundos comunitários”, declara.

Aponta também “a inação” do chefe do Executivo junto do Comité das Regiões, no sentido de sublinhar a importância de as Regiões Autónomas manterem a autonomia na gestão do fundos.

A comitiva visitou o Ecocentro do Porto Moniz, um investimento da Câmara Municipal com recurso a fundos comunitários.

Célia Pessegueiro considera este “um bom exemplo da utilização dos fundos europeus, ao contrário daquilo que se viu recentemente, com a investigação judicial que envolve a alegada fraude com fundos europeus, designadamente no âmbito do PRODERAM”.

Neste contexto, frisa a necessidade de fiscalização na atribuição e aplicação destas verbas, algo que, neste caso em concreto, não aconteceu por parte de algumas entidades públicas, que “não fizeram aquilo que lhes competia”.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas