Ex-presidente socialista defende uma “clarificação urgente” e aconselha Paulo Cafôfo e a sua equipa a “libertar o partido” para permitir a criação de um comité de transição. Carlos Pereira acredita que o resultado das eleições legislativas e autárquicas pode estar comprometido se for feita por dirigentes derrotados domingo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mais turismo na Páscoa menos na Festa da Flor. A Associação Comercial e Industrial do Funchal espera um aumento da ocupação turística na quadra pascal e teme uma redução durante o mês de maio. As perspetivas são feitas a partir de um inquérito distribuído pelas empresas do setor.

Saiba ainda que no Governo há muitos para entrar e poucos para sair. Silêncio oficial contrasta com dança de nomes à espera da decisão de Albuquerque.

Fórum aborda integração de migrantes é outro assunto de relevo nesta edição que destaca o imobiliário. Monumentalis Savoy Residence ganha prémio.

Não perca ainda as Ocorrências: Turista morre no Areeiro e outro fica ferido no Caniçal; PSP apanhou mais três por tráfico de droga e furtos.

