Os trabalhos de pavimentação em curso na Estrada da Corujeira, na Freguesia do Monte, deverão estar concluídos no final da próxima semana, segundo informou hoje a Câmara Municipal do Funchal através de um comunicado que deu conta da visita ao local por parte da presidente e vice-presidente desta Autarquia, respetivamente, Cristina Pedra e Bruno Pereira.

A pavimentação em curso faz parte da “recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho”, presentemente a decorrer em várias zonas do Funchal, cujo valor ascende, neste lote de pavimentações, a cerca de 1,8 milhões de euros”, lê-se na mesma nota.

No mesmo comunicado, Cristina Pedra recorda que a CMF “tem um plano de asfaltagem muito organizado” e também “ambicioso”, tendo em conta que “o volume de investimento e os quilómetros das vias asfaltadas são superiores ao total realizado pelo anterior executivo em oito anos”.

No caso da freguesia hoje visitada, “a pavimentação em concreto tem uma extensão de 2200 metros, num valor de 185 mil euros, mas, no Monte, já decorreram outras pavimentações, numa extensão de quase 1500 metros (Caminho da Portada de Santo António – Estrada da Corujeira, Caminho dos Saltos – Caminho dos Tornos, Estrada Comandante Camacho de Freitas – Caminho do Tornos/Levada da Corujeira), num valor de 151 mil euros”.