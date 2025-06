A manhã desta terça-feira ficou marcada por um momento de celebração e reconhecimento no “Calamar”, em São Vicente, onde teve lugar a cerimónia de encerramento do ano letivo da Universidade Sénior local. A iniciativa contou com a presença da Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que fez questão de destacar a importância deste projeto educativo para a valorização da população sénior e a promoção da coesão social.

Na sua intervenção, a governante enalteceu a visão estratégica da Junta de Freguesia de São Vicente, liderada por Conceição Pestana, pela criação, em 2021, da primeira universidade sénior da Costa Norte da Madeira.

“Esta universidade é mais do que um espaço de ensino: é um lugar onde a alma cresce, o espírito se renova e a esperança floresce”, afirmou Paula Margarido, dirigindo-se aos cerca de 80 alunos que frequentaram este ano letivo, 20 dos quais estrangeiros, numa clara demonstração da sua dimensão integradora e intercultural.

A Secretária Regional sublinhou também o empenho do Governo Regional em consolidar políticas públicas que promovam o envelhecimento com dignidade, participação e qualidade de vida. “As universidades seniores são centros de saber, mas também de afeto, vitalidade e convivência — valores que queremos reforçar em toda a região”, destacou.

O evento contou ainda com a presença da equipa docente e coordenadora da universidade, e de diversos convidados. Após a sessão formal, seguiu-se um momento de convívio entre alunos e professores, onde se partilharam experiências, aprendizagens e vivências marcantes do ano agora concluído, além de um animado momento musical em forma de “bailinho”.

Este encontro veio não só assinalar o final de mais uma etapa formativa, como também renovar o compromisso com um envelhecimento mais ativo, mais feliz e mais conectado com a comunidade.