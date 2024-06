Em 2023, foram realizados 1 733 partos em parturientes residentes na Região Autónoma da Madeira (19 dos quais gemelares), representando uma diminuição de 0,5% face a 2022 (1 742 partos). É deste modo contrariado o aumento verificado em 2022, único ano que registou um aumento desde 2018, embora seja ainda superior ao número de partos de 2021 (1 727 partos).

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira, no ano em referência, 77,8% dos partos foram de mães com idade entre os 25 e os 39 anos (1 348 partos), 13,0% de mães entre os 15 e os 24 anos (226) e 9,2% de mulheres com 40 ou mais anos (159). A análise da série existente (com início em 2003) mostra de forma muito evidente nos últimos 21 anos, embora não linear, a redução do número de partos de mulheres jovens e o aumento no de mulheres com 40 ou mais anos. De facto, em 2003, 23,9% dos partos eram de mulheres com 24 anos ou menos e 4,6% era de mulheres com 40 ou mais anos.

De notar que 94,3% das gravidezes, cuja duração era conhecida, duraram entre 37 e 41 semanas e 5,7% corresponderam a uma gestação inferior às 37 semanas. Assinale-se que em 6 partos, a duração da gravidez situou-se entre 22 e 27 semanas.

Os municípios que registaram maior proporção de partos foram o Funchal (39,6%), seguido de Santa Cruz (19,2%), Câmara de Lobos (15,1%) e Ponta do Sol (6,3%).

Os dados agora disponibilizados são parte integrante da Publicação “Estatísticas da Saúde da RAM 2023”, cuja edição completa será divulgada no 1.º trimestre de 2025.