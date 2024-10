A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Desporto, organiza no próximo dia 26 de outubro, uma iniciativa denominada Naza Viva.

Trata-se de um conjunto de atividades de animação, lúdico-desportivas e pedagógicas, com o objetivo de implementar um plano de ação que permite a dinamização do Parque Urbano da Nazaré, com vista à promoção da qualidade de vida e bem-estar da população.

“As atividades decorrem entre as 10h00 e as 13h00 e destinam-se a todos os munícipes, com o objetivo não só de estimular o convívio entre pessoas de várias idades, mas, sobretudo, promover a atividade física, através de uma forte componente lúdica, bem como divulgar a adoção de estilos de vida saudáveis que levam a uma melhor qualidade de vida”, esclarece a autarquia, em comunicado.

Do leque de atividades previstas, a Câmara destaca: Insufláveis, Trampolins, E-sports, Jogos Tradicionais, BTT/Trotinetes, Tiro com Arco, Slack Lines e Tiro ao Alvo (paintball).

Para além destas atividades, estarão à disposição: Pinturas Faciais, Desenhos e Pinturas, entre outras multiatividades ao ar livre.

Durante toda a iniciativa, “os munícipes terão oportunidade de experienciar todas as atividades disponíveis, dado que são de acesso livre e gratuito, sem necessidade de inscrição prévia”, remata.