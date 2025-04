Bom dia!

Esta é a notícia que ocupa quase por completo a capa negra do seu JM, num sinal de luto por um homem que marcou a história. O Papa Francisco faleceu ontem, aos 88 anos, vítima de um AVC, mas a sua voz vai continuar a orientar todos os que se reviram nas lutas de um homem simples, que ousou combater todas as injustiças, inclusive no seio da Igreja. Tolentino Mendonça é um dos quatro portugueses com direito a voto no conclave e também encarado como hipótese.

Tribunal retira medidas de coação aos arguidos do ‘Ab Initio’ é outro assunto de relevo, assim como a notícia que dá conta de novas mexidas no governo. Duarte Freitas muda lideranças de três organismos. Rui Gonçalves assume Autoridade Tributária, César Rosa a Direção de Informática e Andreia Jardim a Administração Pública.

Saiba ainda que alunos da Universidade da Madeira desperdiçam cheque-psicólogo e que um homem foi apanhado a roubar carro de polícia.

