O PAN Madeira irá apresentar novamente na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira o Projeto de Resolução que visa a criação dos Grupos de Ação Local na Região Autónoma da Madeira (GALRAM).

“Este projeto, que já havia sido entregue na legislatura anterior, não chegou a subir a plenário devido à queda do governo, mas volta a ser submetido devido à sua importância face ao aumento de fenómenos climáticos extremos que têm assolado a nossa Região”, recorda o partido.

Os eventos extremos ocorridos nos últimos anos, como a tempestade ‘Óscar’ em junho de 2023, os incêndios de outubro de 2023 nos concelhos da Calheta e do Porto Moniz, e mais recentemente os incêndios devastadores de agosto de 2024, “evidenciaram”, aos olhos do PAN, “a necessidade urgente de reforçar as medidas de prevenção e a preparação das comunidades locais para situações de emergência”.

O PAN Madeira defende que “a prevenção deve ser uma prioridade, e não apenas a contabilização dos danos após cada tragédia”. Com este projeto, propõe a criação de Grupos de Ação Local em número adequado às necessidades das diferentes localidades da Madeira. Estes grupos, compostos por representantes locais, empresas e sociedade civil, “serão fundamentais na implementação de estratégias de desenvolvimento local, na educação para a prevenção de riscos e na resposta a desastres naturais”.

“A criação dos GAL é uma medida essencial para fortalecer a resiliência das nossas comunidades frente aos desafios climáticos. Não podemos continuar a depender exclusivamente das respostas das entidades públicas que, como temos visto, são insuficientes. É vital que as comunidades estejam preparadas, informadas e capacitadas para agir, tanto na prevenção como na resposta a estas situações”, afirmou Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira.

O projeto de resolução apresentado pelo PAN Madeira “visa não só a dinamização de programas de capacitação e formação das comunidades locais, mas também a implementação de sistemas de alerta precoce, a criação de planos de emergência específicos para cada localidade, e o apoio ao desenvolvimento de projetos comunitários para a prevenção de incêndios e outras catástrofes”.

“Com a reapresentação deste projeto, o PAN Madeira reforça o seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, defendendo uma abordagem proativa na gestão dos riscos ambientais que ameaçam a nossa Região”, remata o Partido.