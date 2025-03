“O PAN não promete o impossível, trabalha para o necessário. Fizemos propostas exequíveis, conseguimos vitórias importantes e estaremos sempre na linha da frente para garantir que a Madeira avança com justiça e sustentabilidade”, palavras da candidata do PAN, Mónica Freitas, às legislativas regionais de domingo no último dia de campanha.

A sua candidatura reafirma o compromisso de continuar “a ser a voz que defende as pessoas, os animais e a natureza no parlamento. Durante esta legislatura, não nos limitámos a discursos: apresentámos soluções reais e diferenciadoras para problemas urgentes da Região”, conforme aclara nota de imprensa.

“Propusemos a criação dos Grupos de Ação Local para responder a situações de catástrofe, a criação de um Santuário para Animais Selvagens, a alteração ao Estatuto do Provedor do Animal, a proibição de construção em áreas ardidas e a Carta dos Direitos da Pessoa Idosa. Defendemos o mercadinho de agricultura biológica, lutámos pela redução do IVA para atos médico-veterinários e ração e pela isenção do IVA para produtos de higiene menstrual. Propusemos ainda uma audição parlamentar para averiguar as causas da morte do lince Bores e fizemos uma queixa à UNESCO devido à festa de casamento do Fanal. E estas foram apenas algumas das iniciativas concretas que apresentamos e que marcaram a diferença. No domingo, cada voto no PAN conta para garantir que esta luta continua. O PAN estará sempre na linha da frente na defesa dos direitos de todas as pessoas, dos animais e de um futuro sustentável para a Região”, acrescenta o mesmo documento.