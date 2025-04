O PAN Madeira realiza hoje a apresentação oficial da lista candidata às eleições nacionais do próximo dia 18 de maio, na sede do partido situada na Rua Nova da Quinta Deão. O cabeça-de-lista do partido é Válter Ramos, Co Porta-Voz da estrutura Regional e que fez parte da equipa de trabalho do PAN na Assembleia Legislativa Regional desde setembro de 2023.

Válter Ramos é filiado do partido desde 2021, tem 33 anos e é Técnico Superior de Educação, sendo licenciado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, reside na freguesia do Monte e está atualmente a frequentar a pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais, possuindo ainda uma pós-graduação em Educação e Desenvolvimento Comunitário pela Universidade da Madeira. Foi o nº2 da lista do PAN Madeira nas últimas eleições legislativas regionais. Tem experiência na área da educação, tendo exercido funções no estrangeiro e assume-se como um defensor da causa animal e ambiental, participando de diferentes projetos nessas áreas.

Constam ainda da lista Mário Nogueira, 47 anos, profissional na área de 3D e formação, Diana Castanha, 23 anos, estudante Universitária e Vítor Gomes, 31 anos, bombeiro profissional. A lista com 10 elementos foi aprovada por unanimidade pela Comissão Política Regional na passada segunda-feira, dia 31 de março de 2025, sendo hoje apresentada oficialmente aos militantes e simpatizantes do partido.

“O nosso objetivo é dar a conhecer publicamente e de forma oficial a lista do PAN pelo círculo da Madeira assim como os principais objetivos desta candidatura. Continuamos a apostar numa candidatura jovem, que dê voz à juventude, que garanta os princípios da igualdade de oportunidades e acima de tudo que represente competência para continuar a lutar pelas causas PAN. Esta candidatura é reflexo da nossa capacidade de mobilização, de dar visibilidade às diferentes pessoas que se têm juntado a este projeto e da nossa capacidade de lidar com os diferentes desafios. É a 6º campanha eleitoral num espaço de um ano e meio, num contexto de instabilidade política provocada pela falta de credibilidade e confiança nas instituições, nomeadamente no que diz respeito aos mais altos cargos e o PAN tem abraçado estes desafios, continuando a trabalhar por mais transparência, rigor e seriedade no serviço à causa pública.”, refere a mandatária da candidatura e porta-voz da estrutura regional, Mónica Freitas

A estrutura regional irá entregar a candidatura no Tribunal da Comarca da Madeira, na próxima segunda-feira dia 7 de abril na parte da manhã.