O PAN Madeira apelou hoje a todos os eleitores que enquadrados nas condições previstas na lei para o voto antecipado, que pode ser exercido entre hoje e 18 de março, para que “não desperdicem esta oportunidade”, uma vez que, defende o partido, “mais do que nunca, é essencial que todos votem, sobretudo aqueles que, desiludidos com o sistema, têm optado pela abstenção”.

Para esta força política, “a mudança só acontece quando cada um assume o seu papel na construção do futuro”, lê-se em comunicado que recorda que “os eleitores que, por razões profissionais e desde que por um dos motivos previstos na lei, não possam deslocar-se ao seu local de voto no dia da eleição, mas que pretendam votar antecipadamente no território continental, podem dirigir-se ao Presidente da Câmara Municipal onde estão recenseados para exercer o seu direito de voto.”

“Este período de votação antecipada segue-se ao dos eleitores deslocados no estrangeiro, que podem votar até ao dia de hoje junto das representações diplomáticas, consulares ou delegações externas do Ministério dos Negócios Estrangeiros”, recorda-se no texto do comunicado.

Aproveitando o início do período do voto antecipado, o PAN “recorda que sempre defendeu, em linha com outras forças políticas, o alargamento do voto antecipado a todas as pessoas, de forma a garantir que ninguém fique impossibilitado de exercer o seu direito por motivos de deslocação”.

“No entanto, apesar desta luta, a alteração da lei não foi aprovada a tempo destas eleições regionais, mantendo-se entraves desnecessários que penalizam a participação eleitoral”, lamenta do partido, considerando que “quem perde com estas limitações é a própria democracia”.

“Temos de eliminar barreiras e facilitar a participação cívica, em vez de perpetuar regras que afastam ainda mais os eleitores das urnas”, sublinhou Mónica Freitas, Porta-voz do PAN Madeira.