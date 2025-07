O Centro de Química da Madeira (CQM) acolheu, entre os dias 7 e 11 de julho, mais uma edição da iniciativa ‘Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2025’, promovida em colaboração com a Fundação Ciência Viva.

Durante cinco dias, dez alunos do ensino secundário (10º, 11º, 12º) tiveram a oportunidade de participar em atividades práticas de investigação científica, realizadas em ambiente laboratorial e orientadas por investigadores experientes, promovendo a aquisição de novos conhecimentos e técnicas nas áreas de Química e Bioquímica.

Nesta edição, o CQM disponibilizou cinco estágios distintos, centrados em áreas de investigação em desenvolvimento no centro, com especial incidência na sustentabilidade e no progresso científico, designadamente “Avaliação da composição bioativa da casca de banana proveniente de diferentes variedades e estados de maturação”, “Determinação dos compostos bioativos do bagaço da uva como estratégia para sua valorização”, “Introdução ao cálculo científico e modelação molecular, “À descoberta da electroquímica”, “Identificação de metabolitos voláteis em fluidos biológicos: potenciais biomarcadores de patologias oncológicas”.

“Estes estágios proporcionaram uma oportunidade única de integração em ambiente académico e científico, estimulando e interesse dos jovens por carreiras científicas e contribuindo para uma tomada de decisão informada quanto ao futuro profissional”, refere nota de imprensa da UMa.