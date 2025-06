O projeto EPAS - Escola Embaixadora do Parlamento Europeu ‘da Francisco Franco’ colaborou na exposição “40 anos de Portugal Europeu”, que está em exibição na Casa do Parlamento - Centro Interpretativo, na Assembleia da República, com uma obra de arte em K-line, criada no ano letivo 2023/2024 pelo aluno Afonso Gama, orientado pelo professor Nélio Cabral.

A exposição “40 anos de Portugal Europeu” revisita o percurso de Portugal na Europa ao longo destas quatro décadas, destacando os marcos importantes, os desafios superados e os contributos do país para o projeto europeu.

Sob orientação das professoras Helena Lino, Lina Garanito e Maria José Rodrigues, o projeto EPAS - Escola Embaixadora do Parlamento Europeu ‘da Francisco Franco’ tem como finalidade promover, entre os jovens, o conhecimento sobre o funcionamento da União Europeia, os seus valores fundamentais e o papel do Parlamento Europeu enquanto instituição democrática representativa.

Procura fomentar o pensamento crítico, a cidadania ativa e o conhecimento das instituições europeias. A diversidade das iniciativas permite um contacto direto com diferentes dimensões da União Europeia — ambiental, económica, cultural e política — evidenciando a relevância da sua atuação quer a nível local como global.

No decurso do ano letivo agora a terminar, este projeto dinamizou ‘na Francisco Franco’ as seguintes atividades: palestra “Projeto LIFE DUNAS”; Conferência “PRR: Um Motor de Alavancagem no Desenvolvimento Económico da RAM”; Produção Multimédia sobre o PRR; Visita de Estudo ao Centro de Formalidades de Empresas; Conferência “A Europa do Futuro”; Visita à Empresa Insular; IV Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu; II Jornadas Insulares Europa; Conferência “Por Onde Vai a Política Europeia”; Concurso “Europe Calling”; Concurso MadeiraMUN; Conferência “Os Desafios da União Europeia na Atualidade”; Exposição “A Europa do Futuro”; Exposição “40 anos de Portugal Europeu” e Concurso do Polígrafo.