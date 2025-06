A Câmara Municipal de Machico decidiu decretar três dias de luto municipal pela morte do conterrâneo José Martins Júnior.

Numa nota enviada às redações, é referido que “o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, decretou hoje, dia 13 de junho, 3 dias de luto municipal pelo falecimento do ex-presidente da autarquia, padre José Martins Júnior”.

Devido a este acontecimento, “todas as iniciativas que se iriam realizar este fim de semana sob a chancela da autarquia serão canceladas”.

Em nota já publicada nos seus canais digitais, o município lamentou “profundamente a partida do Pe. José Martins Júnior, que foi um líder incontornável, pensador, padre, orador, músico, político, mestre — uma figura insubstituível que deixa um legado imensurável na vida e na história do povo de Machico, do arquipélago da Madeira e de Portugal”.