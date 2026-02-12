Nuvens vão deixar o sol brilhar

O IPMA prevê para esta quinta-feira, no arquipélago da Madeira, céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidadea partir do fim da tarde.

A previsão aponta para possibilidade de ocorrência de precipitação fraca a partir do fim da tarde, mais provável na parte oeste e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste a partir do fim da manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir do meio da tarde.

Também no Funchal, o céu estará geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde, com vento fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado(10 a 30 km/h) do quadrante oeste a partir do fim da manhã.

Temperatura do ar: Madeira e Porto Santo com máximas de 21ºC e 19ºC, respetivamente, e mínima de 14.ºC, nas duas ilhas.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira. Temperatura da água do mar: 18/19ºC.