Mike Tyson é o novo embaixador da política nutricional do Governo Trump

O campeão de pesos pesados Mike Tyson cedeu a sua imagem a uma grande campanha publicitária chamada “Coma Comida de Verdade”, cujo primeiro anúncio foi lançado durante o Super Bowl.
O pugilista surgiu hoje num evento promovido pelo Governo liderado pelo Presidente Donald Trump, dedicado ao combate aos alimentos ultraprocessados, amplamente consumidos pelos norte-americanos.
“Esta é a luta mais importante da minha vida”, frisou o lendário pugilista.
No vídeo a preto e branco passado durante o Super Bowl, a final da Liga de futebol americano (NFL), Mike Tyson incentiva os norte-americanos a darem prioridade a alimentos não processados, como vegetais, carne e produtos lácteos, em vez de alimentos ultraprocessados (bolos industriais, snacks ou refrigerantes), cujos riscos para a saúde estão cada vez mais documentados.
“A minha irmã chamava-se Denise. Morreu de obesidade aos 25 anos, teve um ataque cardíaco”, conta o antigo campeão mundial de 59 anos neste vídeo, no qual fala também das suas próprias dificuldades com a alimentação.
“Venho de Brownsville, em Brooklyn. É o bairro mais violento e pobre de Nova Iorque, e os alimentos ultraprocessados eram a norma por lá”, explicou hoje, ao lado, entre outros, do secretário da Saúde Robert Kennedy Jr., um crítico acérrimo dos alimentos ultraprocessados.
De acordo com as autoridades de saúde norte-americanas, os Estados Unidos estão entre os países que mais consomem calorias provenientes de alimentos ultraprocessados, uma estatística preocupante.
O consumo excessivo destes alimentos, ricos em açúcar, gordura, sal e aditivos, está de facto associado a um risco acrescido de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.
Embora esta iniciativa da administração Trump tenha sido bem recebida pelos profissionais de saúde e especialistas em nutrição, outros mostraram-se preocupados com a ênfase significativa dada às proteínas animais e aos produtos lácteos integrais, temendo que esta recomendação possa ser motivada mais pela pressão dos lobbies agrícolas do que por um benefício comprovado para a saúde.
Em Santana as duas quintas-feiras que antecedem a festa dos compadres são reservadas às comadres e aos compadres. Manda a tradição que no seu dia uns gozem...
A história do Rodrigo, de nove anos, que ligou para o 112 depois de a mãe desmaiar ao volante em Malpica do Tejo, é mais do que um episódio comovente partilhado...
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
Quem trabalha diariamente no território, sabe que a floresta da Madeira não é apenas um conjunto de mapas, estatísticas ou manchas verdes vistas à distância....
PALAVRAS APENAS
Ensinaram-nos a temer os silêncios e as sombras. Disseram-nos que eles escondem vazios e ameaças. Disseram-nos que, às vezes, eles são matéria densa que...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Durante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo (França), em 21 de janeiro, discursaram o Rei Felipe VI e o Presidente Marcelo Rebelo de...
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Junta de Freguesia do Curral das Freiras, presidida por Dina Silva, alertou a população para o correto acondicionamento dos resíduos nos pontos de recolha,...
O Ministério das Infraestruturas e Habitação aprovou um despacho que determina a realização urgente de uma avaliação técnica independente às infraestruturas...
O futebolista Thomas Partey, dos espanhóis do Villarreal, foi hoje acusado num tribunal de Londres de dois novos crimes de alegada violação, que se juntam...
Uma mulher ficou ferida com alguma gravidade, na manhã desta quinta-feira, na Ponta do Sol, na sequência de um atropelamento ocorrido junto ao posto de...
O PS questionou hoje os contributos do golfe para as populações locais, exigindo ao mesmo tempo um estudo de impacto ambiental do campo da Ponta do Pargo....
Tal como avançou ontem o JM, a Polícia Florestal e os Bombeiros Voluntários de São Vicente foram mobilizados para as serras de São Vicente, onde dois turistas...
O Centro de Dia do Jardim da Serra foi palco de uma animada Festa de Carnaval que reuniu utentes de seis Centros de Dia da Região, num encontro marcado...
O Posto Emissor do Funchal (PEF) assinala o Dia Mundial da Rádio, no próximo 13 de fevereiro, com um programa dedicado ao tema ‘A Inteligência Artificial...
A Força Aérea Portuguesa realizou, esta quinta-feira, o transporte urgente de dois doentes internados no Centro de Saúde do Porto Santo para a Madeira....
Os vereadores do Chega na Câmara Municipal do Funchal, à saída da reunião do executivo, pediram “mais transparência sobre o processo de revisão do PDM,...