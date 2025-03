Neve poderá pintar de branco os pontos mais altos da ilha até quinta-feira

Poderá nevar, nos pontos mais altos da Madeira, até à próxima quinta-feira, sendo esta uma previsão de Victor Prior, diretor do departamento de meteorologia do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Nos próximos dias as temperaturas vão continuar relativamente baixas, com máximas na ordem dos 18 graus no Funchal e mínimas de 13. “Pelo menos até ao dia 6 deverá registar-se ainda queda de neve nos pontos mais altos da Madeira”, evidenciou o especialista à rádio JM-FM.

Para sexta-feira, dia 7, está ainda prevista a passagem de uma superfície frontal e com ela alguma precipitação, embora em quantidades não muito elevadas.

“A situação só deverá melhorar mais significativamente a partir do dia 9 em que as temperaturas já apontam para valores da ordem dos 21, 22 de máxima e 16 de mínima”, explicou.

Quanto ao vento, “não há nenhuma situação de preocupação”, uma vez que será fraco a moderado, principalmente nas regiões montanhosas.