Bom dia!

- Prossegue hoje a discussão do Programa do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira. Neste segundo dia, as reuniões plenárias estão marcadas para as 9h00 e as 15h00.

- Pelas 10h30, no Museu de Imprensa da Madeira – Câmara de Lobos, realiza-se a cerimónia FACE – de entrega dos prémios EDUCAmedia Escolas e a divulgação dos vencedores da 14.ª edição do Madeira Curtas –, no âmbito do XI Festival de Audiovisual e Cinema Escolar.

- Entre as 14h00 e as 17h30, na sede da OET - Secção Regional da Madeira, na Rua da Carreira nº99, Funchal, tem lugar a sessão de formação intitulada ‘Gestão Inteligente de Redes de Drenagem Urbana: Eficiência, Resiliência e Prevenção de Caudais Indevidos’.

- O XL Encontro Regional de Bandas Filarmónicas é apresentado, às 15h00, nos Paços do Concelho da Ribeira Brava.

- Às 17h00, no piso 1 do Plaza Madeira, a conversa é com Paulo Pereira, presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas. Pode assistir a esta reflexão presencialmente no centro comercial ou acompanhar através das plataformas digitais deste espaço ou na página do JM Madeira.

- O auditório da Reitoria da Universidade da Madeira acolhe, a partir das 17h00, a sessão de tomada de posse do reitor Sílvio Moreira Fernandes, integrada nas comemorações do Dia da Universidade. A cerimónia é precedida pelo Cortejo Académico às 16h45.