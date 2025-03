As tradicionais bonecas de massa abriram o Cortejo de Carnaval de Santa Cruz, iniciativa que, uma vez mais, originou uma enchente nas principais artérias desta cidade do concelho. Foi às 17 horas que o desfile teve início com ponto de partida a rotunda junto à Casa da Cultura. Ao contrário do que aconteceu no Campanário e no Estreito de Câmara de Lobos, em Santa Cruz, a aragem fria convidou os que saíram para assistir ao cortejo a agasalharem-se.

Já os participantes, com o calor da dança e da forte moldura humana, transpiraram alegria e muita animação. “Bonecas de massa, feitas à maneira, são uma tradição da nossa linda Madeira”, assim dizia a música que acompanhava o grupo da Casa do Povo local. Este corso contou com a Fitness Team e pode-se dizer que os elementos estão mesmo bem preparados fisicamente, emanando grande energia para o público. Foram poucas as horas de descanso, mas não se notava cansaço na alegria estampada nos rostos dos e das figurantes. Outras trupes que também repetiram, hoje, a saída à rua, foram a Geringonça e a Malta do Furor. Esta última, originária de Gaula, que está extremamente orgulhosa uma vez que, este ano, foi a primeira vez que teve oportunidade de se estrear no sambódromo do Funchal. Outra estreante de ontem e que voltou a picar o ponto hoje nas ruas de Santa Cruz foi a trupe Poeira D’ Enigmas.



Veja as imagens: