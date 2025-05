O Partido da Terra (MPT), endereçou às redações um comunicado acerca da iniciativa de campanha de hoje no Funchal e, no documento, realça que a habitação é “uma prioridade política”.

“Na Região Autónoma da Madeira, a falta de oferta acessível e o aumento do custo de vida tornaram a compra ou o arrendamento de uma casa numa realidade cada vez mais distante para muitos jovens, famílias trabalhadoras e idosos com pensões modestas”, é enquadrado.

Deste modo, o Partido da Terra apresenta propostas exequíveis, alinhadas com os fundos disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e com as competências do Estado e da Região, realçando, a título de exemplo, a canalização de verbas do PRR para “a reabilitação de imóveis devolutos nas zonas urbanas consolidadas, com prioridade para arrendamento a custos controlados e contratos de longa duração, reduzindo a pressão nos centros habitacionais”.

“O Partido da Terra é um partido humanista, autónomo e de compromisso sério com as pessoas. Não prometemos tudo a todos, mas garantimos que trabalharemos com transparência e realismo para que cada euro público seja investido onde faz mais falta.

No dia 18 de maio, pedimos aos madeirenses um voto de confiança. Um voto que pode fazer a diferença, mesmo que sejamos poucos. Um voto útil para defender os que foram esquecidos e construir soluções com os pés assentes na terra”, advoga o candidato Ricardo Camacho.