Miguel Albuquerque recebeu a confirmação de que o líder nacional do partido e primeiro-ministro vem à Madeira no domingo para a festa do PSD no Chão da Lagoa, e regressa ao continente.

Está, por isso, posta de parte a reunião entre governos, como explicou Albuquerque à margem da visita a um cabeleireiro para crianças localizado em São Martinho.