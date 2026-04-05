Papa Leão XIV exorta católicos a não se deixarem paralisar pela guerra

O Papa Leão XIV exortou hoje os católicos a não se deixarem paralisar “pela guerra, a injustiça e o isolamento entre povos e nações”, na Basílica São Pedro, no Vaticano, durante a primeira vigília pascal a que presidiu.

De acordo com a agência Europa Press, Leão XIV referiu que, atualmente, “a desconfiança, o medo, o egoísmo e o rancor oprimem o coração do homem”, “rompem os laços entre as pessoas” e provocam “a guerra, a injustiça e o isolamento entre povos e nações”.

Leão XIV lembrou que “muitos homens e mulheres, ao longo dos séculos, com a ajuda de Deus, removeram esses fardos”.

“Talvez com grande esforço, por vezes à custa da própria vida, mas com frutos benéficos dos quais ainda hoje nos beneficiamos”, afirmou.

O Papa disse ainda que essas pessoas “não são figuras inatingíveis, mas pessoas comuns que, fortalecidas pela graça de Cristo Ressuscitado, na caridade e na verdade, tiveram a coragem de falar e de agir”.

Leão XIV já tinha aproveitado outras cerimónias da Semana Santa, nomeadamente a Via Sacra da Sexta-Feira Santa no Coliseu de Roma, para exortar os católicos a não ficarem indiferentes perante os conflitos da atualidade.