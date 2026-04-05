Avizinha-se forte agitação marítima suscetível a aviso amarelo

Ainda não começou a semana e já está previsto um aviso amarelo devido à forte agitação prevista, o qual incide sobre a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo.

As informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para ondas de 4 a 5 metros entre as 09h00 de terça-feira, dia 7, e as 06h00 de quarta-feira, 8 de abril.

Tanto a altura das ondas como as horas em que, à partida, deverá vigorar o aviso são as mesmas para a costa norte da Madeira e para a ilha dourada.