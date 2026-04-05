Liga dos Campeões: Sporting já encaixou 79,58 ME e pode bater recorde luso de prémios numa edição

O Sporting já garantiu 79,582 milhões de euros (ME) em 2025/26 pela participação na Liga dos Campeões de futebol e pode ultrapassar o recorde português de prémios numa edição, caso elimine os ingleses do Arsenal nos ‘quartos’.

De volta ao lote de oito finalistas da principal prova europeia de clubes 43 anos depois, os bicampeões nacionais estão na iminência de suplantar o máximo de 80,616 ME fixado pelo FC Porto em 2018/19, numa edição em que os ‘dragões’ foram afastados pelos ingleses do Liverpool nos quartos de final.

O Sporting nunca tinha arrecadado tanto dinheiro numa edição da Liga dos Campeões e bateu a marca cifrada na época passada, quando, na primeira edição com uma fase de liga de 36 equipas, em vez da fase de grupos disputada por 32, cedeu frente aos alemães do Borussia Dortmund no play-off de acesso aos ‘oitavos’ e terminou com 48,983 ME.

A exemplo de 2024/25, o Sporting entrou esta temporada diretamente no patamar principal da competição e captou, desde logo, 18,62 ME.

Houve ainda 15,232 ME provenientes do valor pilar, que está associado ao volume de mercado do respetivo país e ao coeficiente do clube no ranking da UEFA a cinco e 10 anos para as partes europeia e não europeia, respetivamente.

Nessa componente, o Sporting embolsou 9,35 ME do fator europeu, no qual foi 27.º - o montante mínimo de 935.000 euros foi multiplicado por 10 parcelas -, e 5,882 ME no não europeu, ao ser 20.º - 346 mil euros por 17.

Além do prémio inicial e do valor pilar, os ‘verdes e brancos’ ganharam dinheiro pelo desempenho a partir da fase de liga, na qual juntaram cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jornadas e somaram 16 pontos, ficando no sétimo lugar, penúltimo de acesso direto aos ‘oitavos’.

Cada vitória rendeu 2,1 ME, para um total de 10,5 ME, e a única igualdade deu 700.000 euros, enquanto a classificação gerou 9,03 ME de bónus - 30 parcelas multiplicadas por 301 mil euros, que já incluem o remanescente dos empates.

Como houve 25 igualdades nessa fase, num excedente de 17,5 ME, cada lugar passou a valer 301.000 euros a mais face à posição imediatamente inferior, em detrimento dos 275 mil inicialmente tabelados pela UEFA.

O Sporting teve ainda dois ME por terminar no top 8 e 11 ME pela entrada automática nos ‘oitavos’, tornando-se o primeiro clube português a fazê-lo desde a mais recente mudança de formato no patamar principal da Liga dos Campeões.

Os ‘verdes e brancos’ evitaram, assim, o play-off, no qual o rival lisboeta Benfica, bicampeão europeu em 1960/61 e 1961/62, seria afastado pelos espanhóis do Real Madrid, recordistas de troféus (15), ao perder nas duas mãos (1-0 em casa e 2-1 fora), para um agregado de 3-1 na eliminatória.

Nos ‘oitavos’, o Sporting enfrentou o Bodo/Glimt, que começou por triunfar na Noruega (3-0), mas consentiu a reviravolta em Lisboa (5-0, após prolongamento), com os ‘leões’ a receberem uma bonificação de 12,5 ME.

Os 79,582 ME de prémios globais do Sporting ficam acima dos 53,097 ME do Benfica e continuarão a aumentar se a equipa treinada por Rui Borges ultrapassar o Arsenal, vencedor da fase de liga da Liga dos Campeões e líder isolado da Premier League, rumo a uma inédita chegada às ‘meias’.

Nesse cenário, os ‘leões’ juntariam mais 15 ME, podendo, depois, almejar 18,5 ME com a presença na final, marcada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, e 6,5 ME pela conquista do troféu.

A UEFA destina ainda quatro ME aos finalistas da Supertaça Europeia, a ser disputada em agosto entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, com a equipa triunfante a ter uma verba adicional de um ME.

Para já, e apesar de ter passado pela primeira vez os ‘oitavos’, introduzidos em 2003/04, o Sporting apresenta o valor mais baixo de prémios entre os oito finalistas, nos quais sobressaem os alemães do Bayern Munique, com 112,32 ME.

Seguem-se o Arsenal (109,737 ME), os também ingleses do Liverpool (109,47 ME), os franceses do Paris Saint-Germain (105,889 ME), campeões europeus e intercontinentais, e os espanhóis do Real Madrid (102,619 ME), do FC Barcelona (100,334 ME) e do Atlético de Madrid (89,223 ME)

O Sporting persegue também um trio inglês formado pelo Manchester City (96,973 ME), o campeão mundial Chelsea (92,105 ME) e o Tottenham (84,44 ME), todos afastados nos ‘oitavos’ da prova, que distribui prémios totais de 2,467 mil ME aos clubes.

O Sporting recebe o Arsenal na terça-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na abertura dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, estando a segunda mão agendada para 15 de abril, em Londres.