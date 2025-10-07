Monte: RIR defende reconversão da antiga Escola do Tanque em Centro Cívico

O candidatura do RIR à Junta de Freguesia do Monte defende que a antiga Escola do Tanque deveria ser “reconvertida num Centro Cívico moderno e num ATL para crianças durante as interrupções letivas”.
A partido propõem um espaço aberto a todas idades com programas regulares de exercício físico e bem-estar, atividades culturais e formativas em parceria com associações locais, para além de workshops, reuniões e ações comunitárias.
“O ATL daria às famílias uma resposta local de qualidade, com atividades educativas, culturais e desportivas para as crianças. Este projeto seria desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal e entidades locais, garantindo uma gestão partilhada e acessível a todos”, sustenta o RIR que pretende que a antiga Escola do Tanque seja “um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade do Monte”.
O Clube Desportivo São Roque foi distinguido como Sócio de Mérito da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), na Assembleia Geral realizada esta terça-feira,...
O primeiro-ministro disse hoje estar “estupefacto e revoltado” com o teor das notícias hoje divulgadas sobre o caso Spinumviva e falou mesmo “em pouca...
A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz realizou recentemente uma visita ao Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha, onde foram identificadas...
A polícia alemã informou hoje que motivações familiares foram parcialmente responsáveis pelo esfaqueamento da recém-eleita presidente social-democrata...
A Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu hoje que a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva está em curso e o Ministério...
O candidato da CDU à Câmara Municipal de Machico, Pedro Carvalho, diz ser importante “garantir que não falte no poder local a voz que não cala as injustiças”....
A coligação PSD/CDS-PP afirma estar preocupada com o estado de degradação de algumas zonas urbanas do concelho, pretendendo avançar com um plano para renovar...
A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) à Câmara do Funchal defendeu hoje a importância de “preservar o espaço da Praia Formosa como o único...
A coordenadora do BE Mariana Mortágua agradeceu hoje ao cônsul e à embaixadora em Israel o acompanhamento dado aos quatro portugueses da flotilha humanitária,...
O candidato presidencial Gouveia e Melo considerou hoje que existe “uma dívida de gratidão” de Portugal com o Brasil e que a comunidade brasileira no país...