Monte: RIR defende reconversão da antiga Escola do Tanque em Centro Cívico

O candidatura do RIR à Junta de Freguesia do Monte defende que a antiga Escola do Tanque deveria ser “reconvertida num Centro Cívico moderno e num ATL para crianças durante as interrupções letivas”.

A partido propõem um espaço aberto a todas idades com programas regulares de exercício físico e bem-estar, atividades culturais e formativas em parceria com associações locais, para além de workshops, reuniões e ações comunitárias.

“O ATL daria às famílias uma resposta local de qualidade, com atividades educativas, culturais e desportivas para as crianças. Este projeto seria desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal e entidades locais, garantindo uma gestão partilhada e acessível a todos”, sustenta o RIR que pretende que a antiga Escola do Tanque seja “um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade do Monte”.