Manuel António Correia vai disputar liderança do PSD-M, diz CNN

A CNN avança, hoje, que Manuel António Correia vai mesmo entrar na corrida para a liderança do PSD-Madeira, digladiando-se, assim, novamente com Miguel Albuquerque.

Todavia, fonte do putativo candidato negou ao JM que já haja essa decisão.

Ainda assim, de acordo com esta estação televisiva, que cita fonte próxima ao ex-governante que integrou executivos de Alberto João Jardim, esta disputa, que não seria inédita, irá mesmo acontecer e no decurso da tarde do passado domingo já estiveram a ser preparadas a recolha de assinatura e a elaboração das listas para a candidatura de Manuel António, num alegado ambiente de total secretismo.

A mesma fonte mais avança que o objetivo do social-democrata era “apanhar a direção atual do partido de surpresa, uma vez que até agora não havia nenhum nome de peso na oposição a Albuquerque que mostrasse vontade de avançar”, como pode ler-se na notícia avançada pela CNN, que adita ainda que foram precisamente os prazos apertados que levaram a que esta candidatura fosse preparada com redobrada cautela.

Segundo este órgão de comunicação, o anúncio da candidatura de Manuel António Correia acontecerá nas próximas horas.

O ex-presidente do Governo Regional, Sara Madruga da Costa e alguns membros da estrutura da JSD são já apontados como alguns dos nomes que se irão colocar ao lado deste social-democrata.