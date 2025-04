O Airbus A320 enfrentou uma intensa corrente de cisalhamento do vento (denominada de ‘windshear’) sobre a cabeceira da pista no passado dia 19 de março, obrigando a tripulação a realizar um ‘go-around’ com uma curva à direita acentuada, passando diretamente sobre o terminal e os portões de embarque.

Uma impressionante arremetida do voo U21869 da easyJet, proveniente de Bordéus, captada ao vivo pelo canal Madeira Airport Spotting, tornou-se viral no YouTube.

No entanto, outros registos feitos por passageiros e observadores no famoso terraço de ‘spotting’ do aeroporto confirmaram a veracidade do momento, levando à sua ampla divulgação em meios especializados e generalistas, como o que colocamos acima.