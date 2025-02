A campanha eleitoral na Madeira ganhou nestes últimos dias uma nova dinâmica. E tudo graças ao Chega.

Depois das polémicas em torno dos cartazes do Chega que tinham sido colocados em jardins públicos e em sítios que alguns autarcas consideravam “não apropriados”, como aconteceu com Câmara de Lobos e Machico, eis que agora os mesmos cartazes do Chega, de grandes dimensões, continuam na ordem do dia, desta feita com muito humor e alguma provocação à mistura.

Aos cartazes, alguém se lembrou de pendurar malas, numa clara alusão ao caso das malas que envolveu o ex-deputado do Chega Miguel Arruda.

Depois do cartaz da Calheta, que o JM noticiou, aqui, muitos outros semelhantes foram surgindo, em vários pontos da cidade do Funchal, chamando a atenção de automobilistas e transeuntes, como sejam na Praça da Assicom e Campo da Barca.

A projeção desta ‘brincadeira’ é tanta que já é notícia nacional, com vários blogs, sites e perfis de Facebook a divulgar o sucedido, e com o Expresso a referir ‘Caso Miguel Arruda aterra na Madeira com malas penduradas em cartazes do Chega’.