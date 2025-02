As piadas sobre o caso das malas do ex-deputado do Chega já chegaram à Madeira, mais concretamente ao concelho da Calheta.

Esta manhã, os condutores que passam pela rotunda do Arco da Calheta deparam-se com uma cena insólita: uma mala de viagem pendurada num cartaz do Chega, numa clara alusão ao polémico caso que envolve Miguel Arruda que foi constituído arguido por suspeita do furto de malas no aeroporto de Lisboa.

Recorde-se que em causa estão suspeitas de crimes de furto qualificado e contra a propriedade. Miguel Arruda terá furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas do aeroporto de Lisboa quando viajava vindo dos Açores no início das semanas de trabalhos parlamentares.