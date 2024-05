O secretário regional de Saúde e Proteção Civil fez esta noite um ponto de situação dos doentes do Hospital do Espírito Santo, nos Açores, que estão a ser transferidos para a Madeira, e adiantou que esta madrugada chegam mais 57 doentes, depois dos primeiros três que chegaram às 17h30.

Os casos prioritários foram duas grávidas e um doente dos cuidados intensivos, que já estão a receber apoio na unidade madeirense. Mas está prevista para as 01h30 a chegada de mais 57 doentes a precisaram de hemodiálise, num voo da SATA proveniente de São Miguel. Destes 57, cinco estão acamados, 18 têm mobilidade reduzida e outros 34 estão em melhor situação clínica e por isso ficarão no Regimento de Guarnição n.* 3. A receber estes novos doentes no Aeroporto da Madeira vão estar esta noite duas ambulâncias de socorro, três de transporte e um autocarro. De acordo com o comandante João Bernardino, o RG3 já tem toda a logística montada para acolher os doentes. As hemodiálises que os doentes vão precisar fazer serão realizadas no hospital e em outras unidades no Funchal e em Machico.

O Governo Regional vai passar a emitir um comunicado diário sobre a situação destes doentes, que precisaram ser transferidos depois de um incêndio ter destruído parcialmente o hospital de Ponta Delgada. Este apoio da Madeira aos Açores teve o envolvimento direto dos presidentes dos dois governos, dos secretários regionais da tutela e das direções clínicas. Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, garantiu que a ajuda da Madeira durará o tempo que for necessário, em respeito pelo que for solicitado pelas autoridades açorianas.