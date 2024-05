A Festa da Diversidade Cultural 2024, que junta diversas nacionalidades e culturas no mesmo recinto, arrancou hoje no Centro Cívico de São Martinho, onde decorrerá até sábado com a grande missão de promover o encontro entre os “diferentes povos” que vivem e trabalham na Região.

Rui Abreu, Diretor Regional das Comunidades Madeirenses e Cooperação Externa, organismo que organiza este encontro cultural em parceria com a Junta de presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, lembrou ao Jm que, “nos últimos seis anos, a comunidade estrangeira duplicou, passando de pouco mais de 7 mil para 14 mil”. Tendo em conta este cenário, “ainda se justifica mais realizar esta festa”, uma vez que “também serve o objetivo de promover a integração plena junto da nossa população”.

Para o governante, este “encontro de povos diferentes que também promove o diálogo e a tolerância, algo que parece que hoje vai faltando no mundo”. Uma ideia partilhada por Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, que sublinhou o facto de a festa constituir “um encontro de famílias, das diferentes comunidades que estão a viver na Madeira”.

“Aqui têm uma oportunidade única de mostrar quem são, gerando um ambiente engraçado tanto em termos de cheiros, cores, roupas, música, e só tenho pena que seja só num fim de semana”, observou o autarca.

O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, também marcou presença no primeiro dia da festa, e aproveitou a ocasião para destacar o “momento de partilha e, acima de tudo, de afirmação das diferentes culturas que se encontram estabelecidas no presente na região”.

“Entendemos que é fundamental criarmos também estes espaços por forma a que a aculturação, digamos assim, o conhecimento destas diferentes culturas, seja depois facilitador da integração dos diferentes cidadãos no nosso quotidiano de forma a que possamos caminhar todos juntos naquilo que é o progresso e o desenvolvimento da Região”, afirmou.