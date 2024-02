A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Novartis Portugal vão assinar, no dia 14 de fevereiro, um protocolo de colaboração para a exploração de novos modelos de colaboração no ecossistema da saúde, através da implementação de uma abordagem integrada às doenças cérebro-cardiovasculares. A assinatura do protocolo terá lugar pelas 14h30, no Centro de Estudos e História do Atlântico, no Funchal.

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, este trata-se de programa pioneiro de longevidade e inovação cardiovascular que tem como objetivos promover a prevenção das doenças cérebro-cardiovasculares, a redução do seu impacto e a deteção precoce dos eventos a elas associados, nomeadamente acidentes vasculares cerebrais (AVC) e enfarte agudo do miocárdio, respetivamente a primeira e segunda causas de morte em Portugal.

“A implementação deste programa irá assentar em três pilares com impacto na comunidade, nos cuidados de saúde e na longevidade: Data Intelligence – posicionar a Madeira como uma referência na utilização de dados e na Investigação Clínica; Inovação Tecnológica combinada com Inovação Terapêutica – Identificação automatizada e intervenção urgente nos doentes em risco iminente de evento cardiovascular e Criação de uma Unidade Avançada de Longevidade Cardiovascular assente nas melhores práticas internacionais”, pode ler-se em comunicado.

A Secretaria Regional realça ainda que este protocolo enquadra-se na Estratégia Regional de promoção de políticas públicas para a longevidade e do Plano Regional de Saúde 2021-2030.

O protocolo será assinado no dia 14 de fevereiro, data em que se assinala o Dia Nacional do Doente Coronário, data instituída pela Fundação Portuguesa de Cardiologia para relembrar a população para a problemática da doença coronária e dos fatores de risco. A iniciativa irá contar com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e do presidente da Novartis Portugal, Simon Gineste.