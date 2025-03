O reitor defende que o Governo Regional deve contribuir para o financiamento diretor da Universidade da Madeira.

Uma entrevista de Sílvio Fernantes faz hoje a manchete do JM. O principal responsável pela UMa define prioridades e diz que é preciso atrair estudantes da diáspora, dos Países Africanos de LínguaOficial Portuguesa e do Brasil.

Em destaque, com fotografia, o JM conta-lhe como funciona o Sistema Telefónico de Atendimento e Triagem, aonde vão parar todas as chamadas de emergência feitas através do 112. Saiba quem o atende e como deverá ser feito o contacto com os primeiros profissionais que ajudam a salvar vidas.

‘Pedro Ramos pediu para sair’ é outro destaque nesta edição. Em declarações ao JM, o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, substituído no cargo por Micaela Freitas, diz que o esperam outros desafios e que vai facilitar a transição.

Quarta-feira, a Madeira assinala o primeiro feriado do dia da Autonomina, 50 anos depois da criação deste estatuto, o Jornal conta como se chegou a esta efeméride.

Se vai viajar para o Reino Unido, convém saber o que é preciso fazer, para além de ter o passaporte válido. Um assunto que desenvolvemos na página 10.

Esta edição é acompanhada de um especial dedicado aos 50 anos da empresa Indutora, presente nas obras mais emblemáticas da Região.

Estes são os destaques, há mais para ler na edição em papel e digital.