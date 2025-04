O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para agitação marítima, precipitação e vento, esta quarta e quinta-feira.

Estão previstas nestes dias, ondas de noroeste, com 4 a 4,5 metros. O aviso para agitação marítima, vigora entre as 9h00 de quarta-feira e as 15h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo para chuva, por vezes forte, está apontado para a madrugada de quinta-feira, dia 3, entre a meia-noite e as 6h00.

Quanto ao vento, do quadrante oeste, com rajadas até 80 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, o aviso amarelo está em vigor entre a meia-noite de quinta-feira e as 18h00.