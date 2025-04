Marta Sofia, do Livre, entrou sozinha no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. Sem convocar a comunicação social, a cabeça de lista do Livre às eleições de 18 de maio, procedeu à entrega da documentação e, já na rua, disse aos jornalistas que a sua candidatura quer eleger um deputado que represente os interesses dos madeirenses.

Francisco Ferreira e Joana Pestana são os segundo e terceiro da lista.