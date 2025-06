O LIVRE Madeira repudiou, em comunicado, com total veemência as declarações proferidas pelo secretário regional do Turismo , Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, ao referir-se à deputada Sílvia Sousa Silva da Assembleia Legislativa da Madeira como “gaja”.

“Este tipo de linguagem é inaceitável em qualquer circunstância — e torna-se ainda mais grave quando parte de um membro do Governo Regional, em pleno exercício das suas funções. O uso de um termo depreciativo e machista para se referir a uma mulher parlamentar revela uma atitude de desrespeito institucional, sexismo e profunda falta de decoro”, refere o partido.

Mais vinca que as mulheres que exercem cargos políticos fazem-no com legitimidade democrática “e devem ser tratadas com o mesmo respeito e dignidade que qualquer outro representante eleito. Tentar diminuir com expressões ofensivas é atacar não apenas uma pessoa, mas a própria democracia”, sublinha.

O LIVRE exige, nesse sentido, um pedido de desculpas formal e público por parte do secretário Regional Eduardo Jesus, e apela aos madeirenses que “condene com clareza este comportamento, incompatível” com os valores democráticos.

“O combate ao machismo e à discriminação de género não pode ser feito só com palavras — é nas ações e nas reações a episódios como este que se mede o compromisso das instituições com a igualdade”, remata.