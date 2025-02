A lista de candidatos do CDS às eleições regionais de 23 de março foi aprovada por unanimidade na Comissão Política e no Conselho Regional do partido.

Assente em cinco critérios - Experiência, Competência, Renovação, Representatividade Concelhia e Resultados Eleitorais - a lista cumpre a paridade, sendo que a média de idades ronda os 42 anos, “com uma fortíssima entrada de novos quadros, mas também integrando antigos líderes e deputados do CDS, num claro sinal de unidade do partido”, como dá conta uma nota enviada pelo partido.

A missiva ressalva que “cada voto no CDS é um voto na Responsabilidade, é um voto na Segurança de quem defende a estabilidade, é um voto em quem é de Confiança e cumpre o que promete, é um voto em quem quer gerar Esperança à nossa Sociedade, às empresas, aos cidadãos e às Famílias”.

O CDS, acrescenta ainda a nota, “será parte da solução e não do problema; saberá unir em vez de dividir; quer somar em vez de diminuir; propõe soluções em troca de acusações”.

Assim sendo, conclui, “é para isso que pedimos o voto dos madeirenses e porto-santenses”.