A Lista RA, liderada por Beatriz Jardim, candidata à presidência do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) nas eleições de 8 de fevereiro (com votação online a decorrer até 8 de fevereiro) para o mandato 2025-2028, esteve reunida com a Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM), no dia 31 de janeiro, com o seu presidente, Filipe Oliveira.

A visita foi acompanhada pelos candidatos a vice-presidente do Conselho Diretivo, Bernardo Melvill Araújo, e pelos vogais dos colégios de Engenharia Mecânica, Agronómica e Química Biológica, respetivamente Gonçalo Mendes, João Joaquim Leça e Alexandra Reynolds, bem como por Cláudia Sá em representação do Colégio de Ambiente.

Foram apresentadas as linhas gerais do programa da Lista RA, intitulado “A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma da Madeira”, e abordados temas essenciais para o Desenvolvimento Sustentável da RAM, nomeadamente a energia, o ambiente, as alterações climáticas, a mobilidade, a agricultura, entre outras áreas de atuação onde a Engenharia será um grande valor acrescentado. Sempre com o mote “Esforço de Todos por um Bem Maior Comum”, diretamente relacionado com a noção de cooperação coletiva para atingir objetivos que beneficiem a sociedade como um todo.

Em comunicado, a Lista RA entende que há espaço para a reflexão e colaboração da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros nas opções estratégicas da Região, tendo por base uma leitura integrada do território e a visão transversal da Engenharia.

“Foram abordados temas específicos, como a eficiência energética. Debateu-se a oportunidade de interligar instalações com necessidades energéticas de calor/frio contíguas para benefício mútuo, dando como exemplo o complexo das piscinas da Penteada e o Arquivo (aproveitando a sua ampliação), e assim reduzir a fatura energética. Também mereceu reflexão o conceito de partilha e interligação assente em energias renováveis, nomeadamente através das comunidades de energia”, pode ler-se numa nota enviada às redações.

A concluir, o comunicado revela que “a reunião reforçou o compromisso futuro da RMOE em trabalhar ativamente para promover a Engenharia na Madeira, em parceria com a AREAM, criando condições para o desenvolvimento sustentável da RAM. Neste âmbito, havendo interesse comum e vontade de fazer mais e melhor, a RMOE e a AREAM vão celebrar um protocolo de colaboração para desenvolver ações conjuntas no triénio 2025 – 2028”.