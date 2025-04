A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria começa amanhã a testar o projeto da Carrinha Social, “uma iniciativa inovadora”, no entender deste órgão autárquico, “que procura dar resposta à falta de acesso ao transporte público no sítio das Lajes”.

“Este problema, por resolver há quase cinquenta anos, resulta da orografia acentuada e da estreita largura dos arruamentos, que impossibilitam a circulação de autocarros de carreira, deixando os moradores com mobilidade limitada no seu dia a dia”, explica a referida Junta em comunicado enviado às redações.

“Com esta nova solução, a Junta propõe um modelo de mobilidade de proximidade, através do qual os residentes das Lajes poderão ser transportados até à paragem de autocarros localizada abaixo da sede da Junta de Freguesia”, explica-se na mesma nota.

Qualificada como “paragem estratégica”, a Junta recorda pela mesma “passam as carreiras 20, 21 e 22 da Horários do Funchal, assegurando assim uma ligação funcional e regular ao centro da cidade e a outros pontos da freguesia”.

“Durante esta fase piloto, a carrinha irá operar dois circuitos por dia, começando com uma viagem matinal às 8h35, que levará os moradores das Lajes até à referida paragem a tempo de apanharem a carreira 20, cuja passagem está prevista para as 8h49, em direção ao Funchal”, indica-se ainda.

“Já na parte da tarde, a carrinha fará o trajeto inverso, saindo da mesma paragem em direção às Lajes às 16h10, de forma a assegurar o transporte dos moradores que utilizarem a mesma carreira 20, desta feita proveniente do centro do Funchal”, acrescenta-se no texto, que explica ainda que ”o período experimental durará três meses e servirá para testar o modelo, recolher opiniões e ajustar o serviço às necessidades da população, até à entrada em funções do motorista António Freitas, que assegurará apoio de segunda a sexta-feira, durante 6 horas diárias.”

A terminar, comunicado observa que, “para garantir a participação ativa da população neste processo, a Junta vai promover um inquérito de avaliação e sugestões, que poderá ser preenchido presencialmente no Bar Os Amigos — ponto de referência na zona — ou através de formulário online.”