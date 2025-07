Júlia Caré, presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz e antiga professora, da continuidade à Conferência organizada pelo grupo parlamentar do JPP sobre ‘Autonomia e Revisão Constitucional‘, num espaço de liberdade de opinião, como afirmou.

Defende que os princípios autonomicos tem de ser defendidos junto dos jovens. Na sua opinião, o sistema regional de ensino deve reforçar nas escolas estas matérias, para promover o espírito autonomista na juventude.

Apontou os problemas que afetam os jovens, como o custo da habitação e do próprio custo de vida, que “empurram” os jovens para fora do seu país.

Júlia Caré falou do abandono da agricultura, elogiada por governantes, mas que tem prejudicado o território como se viu nos incêndios.

Expressou, por outro lado, que a continuidade territorial por via aerea nao corresponde ao que a entrada de lowcost devia trazer, porque os madeirenses chegam a pagar 600 e mais euros para viajar para o continente. A finalizar, retomou o tema da liberdade, “de construir cidadania”.

Mas deixou a questão: Quem está unicamente preocupado com a sua subsistencia e sobrevivência estará preocupado com a autonomia? Temos de olhar para o índices da pobreza. Como vão as pessoas participar em pé de igualdade”, nas situações do dia a dia, quando não têm as mesmas condições?