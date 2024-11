Há três candidatos do JPP a perfilharem-se para encabeçar a candidatura à Câmara Municipal de Santa Cruz, nas eleições autárquicas do próximo ano.

O partido recebeu na quinta-feira, último dia do prazo, as propostas da atual vice-presidente do município santa-cruzense Élia Ascensão, do presidente da junta do Caniço Milton Teixeira e do deputado Paulo Alves.

