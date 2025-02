O deputado Carlos Silva, do Juntos Pelo Povo (JPP), criticou as declarações do administrador da Porto Santo Line (PSL), que minimizou o impacto da paragem do navio Lobo Marinho, dizendo que não afetou a vida e a economia do Porto Santo. De acordo com o parlamentar do JPP, trata-se de “falta de seriedade”.

Carlos Silva refutou a comparação com a Binter, apontando que a falta do navio prejudicava seriamente a vida dos porto-santenses.

A paragem de seis semanas do navio, entre 6 de janeiro e 19 de fevereiro, deixou a ilha com apenas dois voos diários, dificultando o transporte de pessoas e mercadorias.

Carlos Silva questionou os impactos para os empresários, construtores, equipas desportivas e serviços de saúde, concluindo que a ligação marítima é essencial e as soluções provisórias não atendem às necessidades da ilha.