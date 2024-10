“O CDS só apoiará o Orçamento do próximo ano, se ele representar um real aumento do rendimento das famílias, com redução de impostos, valorização dos salários e aumento do complemento das pensões”. Garantiu, esta manhã, José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-Madeira, no XI Congresso Regional da Juventude Popular (JP) Madeira, que decorreu este fim de semana no Porto Santo.

Falando para uma plateia jovem, José Manuel Rodrigues recordou que o CDS foi decisivo para haver estabilidade política e governabilidade na Madeira este ano, “pois sem os votos favoráveis do CDS” não havia hoje Programa de Governo nem Orçamento. Por isso, e em primeira mão, assegurou então que, “o CDS só apoiará o Orçamento do próximo ano, se ele representar um real aumento do rendimento das famílias, com redução de impostos, valorização dos salários e aumento do complemento das pensões”.

Rodrigues transmitiu ainda, nesta sessão de encerramento, que o CDS já apresentou ao PSD e ao Governo Regional as suas ideias e propostas para o Orçamento do próximo ano e foi perentório, “se não as quiserem negociar, cada partido seguirá o seu caminho”.

Insistindo que o CDS está focado em melhorar as condições de vida dos madeirenses e dos portosantenses, o líder do partido deixa um conselho aos mais jovens: “nunca se esqueçam que, quem não luta pelo que quer, arrisca-se a aceitar aquilo que vier. E nós não somos, nem a JP nem o CDS, gente de deixar aos outros aquilo que é a nossa responsabilidade”.

“O CDS não é governo na Madeira porque não quis, mas não abdica das suas posições e, como sempre, não deixará cair as suas convicções”, concluiu o presidente da comissão política do partido.

Na sua alocução, o líder do partido saudou e agradeceu ainda a Pedro Pereira, que cessou hoje funções, pelo “trabalho notável” que fez ao serviço da JP e com os jovens da nossa região. “Nos momentos mais difíceis do CDS Madeira foi a JP que segurou o nosso partido e isso deve-se, em grande parte nos últimos anos, à ação e ao trabalho do Pedro Pereira e da sua equipa que hoje termina funções”, disse José Manuel Rodrigues.

Por outro lado, Rodrigues felicitou o novo presidente da JP, Leandro Silva, e todos os elementos da sua equipa que hoje tomam posse e aproveitou a oportunidade para garantir que todos, sem exceção, podem contar com o CDS para apoiar a vossa instituição. “Para o CDS, a JP é a nossa verdadeira escola de quadros e é aquilo que garante o nosso futuro. Porque o futuro do CDS é a juventude popular”, afiançou o líder dos centristas na Região.

No entender de José Manuel Rodrigues, o CDS e a JP devem estar permanentemente insatisfeitos com a realidade política e a realidade económica e social da Região. E justifica que “é da insatisfação que nasce a ambição de encontrar as melhores soluções para os problemas da Madeira e do Porto Santo”.

Já o novo presidente da JP Madeira, Leandro Silva, que sucede a Pedro Pereira, compromete-se a defender as bandeiras do CDS e a trabalhar para que o partido alcance os seus propósitos, afirmando que “a juventude popular tem um papel basilar na política madeirense, em especial, nos jovens”.