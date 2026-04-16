Autoridade de saúde acompanha surto de intoxicação alimentar no Auxílio Maternal

A Autoridade de Saúde Regional está a acompanhar o surto de intoxicação alimentar num infantário no Funchal, durante o dia de ontem. Segundo um comunicado da secretaria regional da Saúde e Proteção Civil, após a confirmação do surto, que aconteceu no dia de ontem, foi de imediato iniciado o respetivo processo de investigação, que inclui a identificação e contagem de casos com recurso aos serviços de urgência, a procura ativa de novos doentes e o contacto com a instituição para implementação de medidas de controlo e prevenção.

Até ao momento, foram identificadas 13 crianças afetadas, das quais nove recorreram ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Todas apresentaram sintomas ligeiros e, após observação clínica e prestação de cuidados, já tiveram alta hospitalar.

A investigação epidemiológica preliminar, conduzida pelas Autoridades de Saúde presentes no local desde o primeiro momento, aponta para uma “toxinfeção alimentar circunscrita à valência de creche”, sem envolvimento do jardim de infância. Os dados recolhidos até à data sugerem que a origem poderá estar associada a “uma contaminação pontual de um alimento ou género alimentício”.

A situação mantém-se sob monitorização, aguardando-se ainda os resultados das análises às amostras biológicas dos doentes e às amostras alimentares recolhidas.

A Autoridade recomenda aos pais e encarregados de educação das crianças com ligação epidemiológica à referida instituição que, perante o “surgimento de sintomas sugestivos, como vómitos ou diarreia, recorram aos serviços de saúde para o devido acompanhamento”.

As Autoridades de Saúde mantêm a vigilância e o apoio à instituição, com o objetivo de assegurar o rápido restabelecimento da normalidade.