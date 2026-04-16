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Autoridade de saúde acompanha surto de intoxicação alimentar no Auxílio Maternal

    Autoridade de saúde acompanha surto de intoxicação alimentar no Auxílio Maternal
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
16 Abril 2026
18:44

A Autoridade de Saúde Regional está a acompanhar o surto de intoxicação alimentar num infantário no Funchal, durante o dia de ontem. Segundo um comunicado da secretaria regional da Saúde e Proteção Civil, após a confirmação do surto, que aconteceu no dia de ontem, foi de imediato iniciado o respetivo processo de investigação, que inclui a identificação e contagem de casos com recurso aos serviços de urgência, a procura ativa de novos doentes e o contacto com a instituição para implementação de medidas de controlo e prevenção.

Até ao momento, foram identificadas 13 crianças afetadas, das quais nove recorreram ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Todas apresentaram sintomas ligeiros e, após observação clínica e prestação de cuidados, já tiveram alta hospitalar.

A investigação epidemiológica preliminar, conduzida pelas Autoridades de Saúde presentes no local desde o primeiro momento, aponta para uma “toxinfeção alimentar circunscrita à valência de creche”, sem envolvimento do jardim de infância. Os dados recolhidos até à data sugerem que a origem poderá estar associada a “uma contaminação pontual de um alimento ou género alimentício”.

A situação mantém-se sob monitorização, aguardando-se ainda os resultados das análises às amostras biológicas dos doentes e às amostras alimentares recolhidas.

A Autoridade recomenda aos pais e encarregados de educação das crianças com ligação epidemiológica à referida instituição que, perante o “surgimento de sintomas sugestivos, como vómitos ou diarreia, recorram aos serviços de saúde para o devido acompanhamento”.

As Autoridades de Saúde mantêm a vigilância e o apoio à instituição, com o objetivo de assegurar o rápido restabelecimento da normalidade.

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