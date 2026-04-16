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Homem causa desacatos na Estrada Monumental ao pontapear papeleiras

    Homem causa desacatos na Estrada Monumental ao pontapear papeleiras
    PSP foi chamada ao local Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
16 Abril 2026
20:12

Um alegado sem-abrigo protagonizou, ao final da tarde desta quinta-feira, momentos de tensão na Estrada Monumental, no Funchal, ao pontapear várias papeleiras ao longo da via, causando alarme entre os transeuntes. Durante vários metros, o indivíduo foi derrubando recipientes de lixo e espalhando resíduos pela via pública, deixando um rasto de desordem.

Segundo apurou o JM, a situação obrigou à intervenção da polícia, depois de uma queixa. O homem, de meia-idade, apresentava sinais evidentes de desorientação e comportamento alterado, continuando a pontapear os baldes do lixo até à chegada das autoridades.

As causas do incidente não são, para já, conhecidas, embora haja suspeitas de que o comportamento possa estar relacionado com o consumo de substâncias estupefacientes.

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