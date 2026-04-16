Homem causa desacatos na Estrada Monumental ao pontapear papeleiras

Um alegado sem-abrigo protagonizou, ao final da tarde desta quinta-feira, momentos de tensão na Estrada Monumental, no Funchal, ao pontapear várias papeleiras ao longo da via, causando alarme entre os transeuntes. Durante vários metros, o indivíduo foi derrubando recipientes de lixo e espalhando resíduos pela via pública, deixando um rasto de desordem.

Segundo apurou o JM, a situação obrigou à intervenção da polícia, depois de uma queixa. O homem, de meia-idade, apresentava sinais evidentes de desorientação e comportamento alterado, continuando a pontapear os baldes do lixo até à chegada das autoridades.

As causas do incidente não são, para já, conhecidas, embora haja suspeitas de que o comportamento possa estar relacionado com o consumo de substâncias estupefacientes.