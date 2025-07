Na continuação da conferencia organizada pelo grupo parlamentar do JPP, sobre ‘Autonomia e revisão constitucional’, o primeiro orador do segundo painel é José Manuel Rodrigues, secretario regional de Economia, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e líder do CDS Madeira.

O responsável focou a sua intervenção na autonomia legislativa.

Antes, comentou que a autonomia regional está, atualmente, “anémica, conformada e ameaçada por uma cultura centralista”.

José Manuel Rodrigues alertou para a “ameaça dos nacionalismos pela Europa, adversários dos regionalismos que sustentam a Madeira”.

Deu como exemplo recente a aprovação do Orçamento europeu, cujas politicas europeias centralizam os fundos europeus e das regiões nos Estados membros”, ferindo os governos regionais e a autonomia.

Depois desta introdução, José Manuel Rodrigues fez uma resenha histórica sobre o período antes da autonomia e a forma como as ilhas eram vistas pelos responsáveis nacionais, e as lutas que levaram à instituição da autonomia na Madeira.