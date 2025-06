O candidato a secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou hoje “os insultos” que o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, proferiu esta semana contra duas deputadas do PS e um deputado do JPP, durante a discussão da proposta do Orçamento Regional da Madeira para 2025.

“Para mim, estou em crer que o povo da Madeira, as mulheres, os homens, os mais velhos e os mais novos, não se identificam com alguém que insulta um conterrâneo seu no coração de democracia, que é o parlamento regional”, disse esta tarde, antes de fazer a apresentação da sua candidatura na Madeira.

Já no fórum Machico, perante uma sala cheia, José Luís Carneiro voltou ao tema para dizer que sabe bem “as dificuldades que o PS-Madeira tem passado”, mas prometeu continuar a lutar pelos “valores” que fundaram o PS.

Num discurso de cerca de 50 minutos, Carneiro varreu as principais propostas que tem defendido para o partido e, falando especificamente sobre as regiões autónomas, prometeu um reforço da autonomia regional, designadamente, através da revisão das finanças regionais.

Depois, destacou o papel geopolítico dos arquipélagos portugueses - Madeira e Açores - para a afirmação de Portugal, e disse que a expectativa é que o PS “possa ter nas autárquicas uma afirmação da sua força”. “Estar em minoria é sempre uma posição transitória”, afirmou ainda.