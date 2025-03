Com o tema central ‘Fantasia de Cores’, o grande cortejo de Carnaval madeirense já mostra os primeiros passos de dança.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque chegou mesmo a tempo de acompanhar a animação que alguns elementos do carro alegórico já proporcionam aos milhares que desceram à capital madeirense e estão distribuidos nas bermas dos passeios e em bancadas ao longo das avenidas Sá Carneiro e das Comunidades Madeirenses.

Neste momento, não chove. A alegria é contagiante quer por parte dos que desfilam, quer por parte dos que assistem e vão aplaudindo com entusiasmo.

‘A fantasia dos deuses do Olimpo’ é o tema do carro alegórico de João Egídio. Seguem-se, por esta ordem, a Geringonça, com ‘Encanto divino’, a Animad, com ‘versailles’, a Império da Ilha, com ‘10 anos da Fénix’.

Haverá ainda oportunidade para o público que enche o Funchal assistir ao desfile do grupo da Fitness Team, com o tema ‘Borealis’.

A Batucada da Madeira vem logo de seguida com ‘The candy island-a ilha das cores’. Mais atrás, surge a Palco D’Emoções com o tema ‘Do Além-Mar uma viagem de Fado e de Samba’.

Os Cariocas trarão a Noite Boreal, enquanto que a Nuvem D’ Afectos apresenta a ‘Ilha de Exaltação e Amores’.

Por sua vez, a Caneca Furada samba com ‘As cores do Nilo’.

A Malta do Furor, que vem de Gaula pela primeira vez para o Cortejo desta noite, diz-nos que as ‘Estações de Vivaldi dão cor à Madeira’.

E de facto, cor é o que não falta neste cortejo que reúne 1500 figurante mas que envolve mais de 4 mil pessoas a contar com a organização.

A associação Poeira D’Enigmas, também estreante neste cortejo, encerra o desfile com ‘Comédia das Mil Cores’.Refira-se que a ocupação hoteleira está nos 90 por cento conforme disse o secretário regional do Turismo em conferência de imprensa esta semana.

Os chuviscos, por vezes, obrigam a abrir o guarda-chuva mas não estão a atrapalhar. A temperatura amena começa a aquecer com a energia emanada pelos figurantes.