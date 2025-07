O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) realiza a segunda edição da Semana do Bordado da Madeira, entre os dias 28 e 31 de julho, através de uma parceria estabelecida entre o IVBAM e diversas entidades regionais, públicas e privadas, designadas de Embaixadores do Bordado da Madeira.

Esta iniciativa, cujo principal objetivo é valorizar e homenagear a arte do Bordado da Madeira e os seus principais intervenientes, terá como palco central as instalações do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, designadamente o Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, local onde acontecerão workshops de Bordado da Madeira, exposição e venda de peças de projetos revitalizadores desta arte e a apresentação e exposição da “Obra Coletiva IVBAM/Bordadeiras de Casa”, uma instalação criada com o objetivo de perpetuar a ligação entre este Instituto, enquanto entidade reguladora do Bordado da Madeira, com as Bordadeiras.

Os workshops serão destinados a públicos diversos, englobando formações de aperfeiçoamento para Bordadeiras de Casa, uma oficina prática dirigida à comunidade escolar, mas também oficinas direcionadas ao público em geral, designadamente:

28 julho | 14h30 às 16h30 | oficina prática de Bordado Madeira, nível básico - 10€;

30 julho | 14h00 às 17h00 | oficina prática de Bordado da Madeira, nível 1 - 15€;

31 julho | 14h00 às 17h00 | oficina prática de Bordado da Madeira, nível 2 - 20€.

Os workshops estão limitados a um máximo de cinco pessoas, sendo necessário efetuar inscrição através do email promocao.ivbam@madeira.gov.pt.

Por sua vez, nos espaços designados de “Embaixadores”, serão apresentadas instalações artísticas elaboradas por designers de moda e de interiores da Região, nas quais o Bordado da Madeira será o elemento de destaque, resultando esta colaboração numa divulgação impactante desta arte ancestral, com tamanha importância cultural e económica para a Região.

Em modo de prenúncio desta Semana, decorre, esta sexta-feira, 18 de julho, pelas 19h30, no restaurante “Noz” do hotel Barceló Funchal Oldtown, um jantar temático, onde o Bordado da Madeira será evidenciado através do menu definido para este momento. Por sua vez, a encerrar esta iniciativa, no dia 31 de julho, esta mesma unidade hoteleira acolherá, no seu “rooftop”, uma iniciativa de homenagem às Bordadeiras, que inclui uma conversa sobre Elisabeth Phelps com a escritora e investigadora, Cláudia Faria, e pintura ao vivo com o artista plástico Miguel Sobral.

Um outro momento de relevo desta celebração, engloba uma ação de rua, intitulada “Bordado sai à rua”, que acontecerá no dia 29, e que promete surpreender locais e turistas, com dinamismo e uma mensagem de versatilidade e adaptação do Bordado da Madeira ao nosso dia-a-dia.