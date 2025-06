Informação sobre estado dos percursos está mais visível

A forma como é apresentada a informação sobre o estado dos Percursos Pedestres Classificados pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) no site oficial www.visitmadeira.com, foi modificada por foram a ser “mais acessível, visível, em tempo real”.

De acordo com um comunicado da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, “com esta atualização, turistas, guias, operadores e empresas de animação turística passam a dispor de acesso rápido, fiável e centralizado às condições dos trilhos da Região, facilitando o planeamento seguro e eficiente das suas atividades”.

A nova funcionalidade está integrada em vários pontos estratégicos do site – desde a página inicial e carrosséis informativos, até às páginas específicas de cada percurso, resultados de pesquisa e mapa interativo da secção de caminhadas –, permitindo visualizar, através de grafismos, os percursos que se encontram abertos, condicionados ou fechados, o que garante maior visibilidade e facilita a navegação.

Este desenvolvimento procura ser “um contributo direto para a segurança dos visitantes, para a organização dos operadores turísticos e para a promoção de uma experiência mais fluida, segura e informada, reforçando a estratégia digital de promoção do Destino Madeira, e representando, também, uma valia para habitantes e visitantes”.

Segundo o secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, citado no comunicado, a nova funcionalidade do site procura fortalecer a aposta “numa comunicação mais eficaz, clara, centrada no utilizador” e “enaltece a consciência ambiental que está cada vez mais patente na promoção do destino”.

“O trabalho que tem sido desenvolvido ao nível da divulgação do destino, e que agora ganha esta atualização, tem como objetivo melhorar significativamente a experiência dos visitantes, promover a segurança nas atividades ao ar livre e valorizar o turismo de natureza, um dos pilares da nossa oferta”, considera.

O governante recorda ainda que esta aposta não é exclusiva do portal do destino, e estende-se a outros meios utilizados pela AP-M, sempre com o objetivo de revelar a oferta e as experiências disponíveis.

Eduardo Jesus, exemplifica esse trabalho de comunicação, com a mais recente newsletter da AP-M, onde é dada a conhecer a oferta de percursos no Porto Santo.

“Estes são passos dados na modernização digital do destino Madeira e na forma como comunicamos, com rigor e inovação, tudo o que a Região tem para oferecer”, acrescenta.